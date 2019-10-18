Депутаты МГД рекомендовали принять бюджет Москвы в первом чтении

Комиссии Московской городской думы приняли решение рекомендовать городскому парламенту проголосовать в первом чтении за проект бюджета на будущий год и плановый период до 2022 года включительно. Таков итог совместного заседания комиссий.

Как сообщает Москва 24, доходы бюджета мегаполиса в 2020 году должны составить 2 триллиона и почти 799 миллиардов рублей. Через три года они должны увеличиться до 3 триллионов, 356 миллиардов с лишним рублей.

Расходы основного финансового документа российской столицы составят в будущем году 3 триллиона, 150 с лишним миллиардов рублей, а к 2022 году увеличатся до 3 триллтонов, 379 миллиардов рублей с лишним. Таким образом дефицит бюджета будет постепенно сокращаться. Он будет покрываться за счёт собственных средств от предыдущих лет и частично за счёт кредитов.

Более половины расходов бюджета (до 53% или свыше 1,7 триллиона рублей) будут направлены на покрытие социальных нужд.

