Рашкина вызвали в СК как подозреваемого по делу о лосе

Депутата Валерия Рашкина вызвали на допрос в Следственный Комитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Обухова.

Обухов заявил, что Рашкина вызвали к следователю в качестве подозреваемого.