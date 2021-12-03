Рашкина вызвали в СК как подозреваемого по делу о лосе

Депутата Валерия Рашкина вызвали на допрос в Следственный Комитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Обухова.

Обухов заявил, что Рашкина вызвали к следователю в качестве подозреваемого.

Рашкин заявил о готовности давать показания по уголовному делу

2 декабря стало известно о возбуждении против Валерия Рашкина уголовного дела о незаконной охоте по предварительному сговору (ст. 258, ч. 2 УК РФ). Дело возбудил лично глава СК Александр Бастрыкин, так как только он наделён правом привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы.

Ранее Рашкин назвал масштабы скандала «совершенно непропорциональными тяжести проступка». По словам депутата, он убил лося по ошибке, а охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий Рашкин
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