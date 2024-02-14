Рашкин назвал «несправедливым и незаконным» отказ суда досрочно снять судимость

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин прокомментировал решение Мосгорсуда, отменившего решение Кунцевского районного суда об отказе досрочно снять с него судимость.

Суд утвердил приговор экс-депутату Рашкину по делу о незаконной охоте

Политик заявил, что доволен решением вышестоящей инстанции. Позицию Кунцевского суда Рашкин назвал «несправедливой и незаконной».

«Городской суд все-таки поправил Кунцевский суд с его несправедливым решением, незаконным решением даже можно сказать, по отказу», - цитирует Рашкина «Газета.Ru».

В 2022 году Рашкина приговорили к трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту. В машине у политика нашли тушу лося, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет России
ТЕГИ:СудыВалерий Рашкин

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