Рашкин назвал «несправедливым и незаконным» отказ суда досрочно снять судимость

Политик заявил, что доволен решением вышестоящей инстанции. Позицию Кунцевского суда Рашкин назвал «несправедливой и незаконной».

«Городской суд все-таки поправил Кунцевский суд с его несправедливым решением, незаконным решением даже можно сказать, по отказу», - цитирует Рашкина «Газета.Ru».

В 2022 году Рашкина приговорили к трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту. В машине у политика нашли тушу лося, напоминает «Радиоточка НСН».

