Суд утвердил приговор экс-депутату Рашкину по делу о незаконной охоте

В суде заявили, что судебные решения в отношении бывшего парламентария «оставлены без изменения», а кассационная жалоба осуждённого - без удовлетворения.

Теперь защита Рашкина намерена обжаловать приговор в Верховном суде.

Ранее Калининский районный суд Саратовской области признал депутата виновным а незаконной охоте. Рашкина приговорили к трём годам лишения свободы условно, Госдума досрочно прекратила его полномочия, сообщает RT.

