Суд утвердил приговор экс-депутату Рашкину по делу о незаконной охоте

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове утвердил приговор экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, сообщает ИА «Взгляд-Инфо».

Рашкин лишился поста главы столичного отделения КПРФ

В суде заявили, что судебные решения в отношении бывшего парламентария «оставлены без изменения», а кассационная жалоба осуждённого - без удовлетворения.

Теперь защита Рашкина намерена обжаловать приговор в Верховном суде.

Ранее Калининский районный суд Саратовской области признал депутата виновным а незаконной охоте. Рашкина приговорили к трём годам лишения свободы условно, Госдума досрочно прекратила его полномочия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ОхотаСудПриговорДепутатВалерий Рашкин
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