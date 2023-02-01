Суд утвердил приговор экс-депутату Рашкину по делу о незаконной охоте
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове утвердил приговор экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, сообщает ИА «Взгляд-Инфо».
В суде заявили, что судебные решения в отношении бывшего парламентария «оставлены без изменения», а кассационная жалоба осуждённого - без удовлетворения.
Теперь защита Рашкина намерена обжаловать приговор в Верховном суде.
Ранее Калининский районный суд Саратовской области признал депутата виновным а незаконной охоте. Рашкина приговорили к трём годам лишения свободы условно, Госдума досрочно прекратила его полномочия, сообщает RT.
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