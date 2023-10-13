РАР и ВШЭ запускают радиоконкурс креативных идей для молодежи

Российская Академия Радио (РАР) и Факультет креативных индустрий НИУ ВШЭ запустили прием заявок на конкурс «КреативФМ», в рамках которого молодые люди смогут предложить идеи для программ российских радиостанций.

Прием заявок осуществляется до 5 ноября. Участвовать могут студенты вузов из всех городов.

Авторы лучших задумок смогут реализовать свою идею и пройти стажировку на одной из радиостанций. Соревнование проходит в трех номинациях - радиопрограмма, подкаст для радиостанции, а также подкаст в свободном формате.