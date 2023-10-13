РАР и ВШЭ запускают радиоконкурс креативных идей для молодежи

Российская Академия Радио (РАР) и Факультет креативных индустрий НИУ ВШЭ запустили прием заявок на конкурс «КреативФМ», в рамках которого молодые люди смогут предложить идеи для программ российских радиостанций.

Прием заявок осуществляется до 5 ноября. Участвовать могут студенты вузов из всех городов.

Авторы лучших задумок смогут реализовать свою идею и пройти стажировку на одной из радиостанций. Соревнование проходит в трех номинациях - радиопрограмма, подкаст для радиостанции, а также подкаст в свободном формате.

Больше четверти представителей креативных индустрий России работают в Москве

От ВШЭ в экспертный состав жюри вошли декан Андрей Быстрицкий, заместитель директора института медиа, советник МИА «Россия Сегодня» Олег Дмитриев, эксперт факультета креативных индустрий, вице-президент Мультимедиа Холдинга Сергей Горбачев, а также директор медиацентра факультета Сергей Павлов.

3 октября Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» вместе с Высшей школой экономики запустили онлайн-курс для молодежи «Экология и устойчивое развитие: проекты, меняющие мир». В создании онлайн-курса принимали участие ведущие специалисты НИУ ВШЭ, Росприроднадзора и международной премии «Экология – дело каждого». Ученики 8-10 классов в рамках курса смогут создать конкурсное портфолио, получить преимущества при поступлении в вуз и приглашение на стажировки. Школьники и студенты смогут научиться придумывать и создавать проекты в сфере экологии.

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