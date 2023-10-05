Больше четверти представителей креативных индустрий России работают в Москве

Более 26% представителей занятых в отраслях креативной экономики всей страны работают на московском рынке. Такие данные приводит журнал «Эксперт».

Как пишет издание, по оценке Агентства стратегических инициатив (АСИ), к 2021 году вклад креативных секторов в ВВП России составил 4,98%, а общий объемом выручки аналитики оценивают в 10,7 трлн рублей, что составляет 4,21% суммарного дохода всех компаний страны.

По оценке НИУ ВШЭ, добавленная стоимость московского креативного сектора уже в 2018 году составила 1,12 трлн рублей. Это больше половины добавленной стоимости всех креативных индустрий России. В Москве сосредоточилось 87,6% общестрановой добавленной стоимости в сфере рекламы. На столичное телерадиовещание приходится 83,7%, информационные технологии – 68,4%, киноиндустрию – 67,5%.

В 2022 году в сравнении с 2020-ым суммарная выручка креативных отраслей столицы увеличилась почти на 1 трлн рублей - с 3,2 трлн рублей до 4 трлн рублей.

Для поддержки креативного сектора в текущем году под эгидой Московской недели моды с 28 ноября по 2 декабря пройдет Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Событие объединит профессионалов модной индустрии, специалистов в сфере легкой промышленности, блогеров, преподавателей и начинающих дизайнеров из разных стран мира.

С 30 ноября по 3 декабря в Гостином дворе состоится Международная ярмарка non/fictio№25. Агентство креативных индустрий (АКИ), подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, организует в ее рамках свою секцию, заявки на участие в которой могут подать издательства, зарегистрированные в Москве. 20 компаний по результатам конкурсного отбора станут участниками секции АКИ на ярмарке интеллектуальной литературы.

Агентство креативных индустрий появилось в столице в 2020 году, его целью стала поддержка и развитие творческого бизнеса. Оно работает по принципу «одного окна» для столичных представителей креативного предпринимательства. В задачи АКИ входит формирование положительного имиджа Москвы, ее позиционирование как международного творческого центра.

