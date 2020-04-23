Рано расслабляться. В Кремле оценили ситуацию с COVID-19
Ситуация с распространением коронавируса в России остаётся достаточно сложной. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вывод можно сделать, проанализировав статистику по инфицированию за неделю.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможно выходе Россия на плато по заражению COVID-19. Ранее сегодня оперативно штаб сообщил, что число инфицированных в нашей стране выросло до 62 773. При этом прибавка за сутки постепенно снижается.
Как отмечает RT, по мнению директора Федерального медико-биологического агентства РФ, экс-главы Минздрава Вероники Скворцовой, Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом, плато может наступить до кона апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru