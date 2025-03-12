Ранившего ножом одноклассников подростка отправили под домашний арест
Сормовский районный суд Нижнего Новгорода отказался отправить в СИЗО 14-летнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников. Об этом сообщает РАИ Новости.
Отмечается, что суд избрал школьнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 мая 2025 года. Подростку запрещено выходить за пределы жилища, а также общаться со свидетелями и потерпевшими.
«Заседание суда проходило в закрытом режиме, прессу допустили только на оглашение решения суда», - говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в школе № 177 Нижнего Новгорода 11 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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