Ранившего ножом одноклассников подростка отправили под домашний арест

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода отказался отправить в СИЗО 14-летнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников. Об этом сообщает РАИ Новости.

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Отмечается, что суд избрал школьнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 мая 2025 года. Подростку запрещено выходить за пределы жилища, а также общаться со свидетелями и потерпевшими.

«Заседание суда проходило в закрытом режиме, прессу допустили только на оглашение решения суда», - говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в школе № 177 Нижнего Новгорода 11 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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