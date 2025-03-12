Ранившего ножом одноклассников подростка отправили под домашний арест

Отмечается, что суд избрал школьнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 мая 2025 года. Подростку запрещено выходить за пределы жилища, а также общаться со свидетелями и потерпевшими.

«Заседание суда проходило в закрытом режиме, прессу допустили только на оглашение решения суда», - говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в школе № 177 Нижнего Новгорода 11 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

