СМИ: В нижегородской школе назвали буллинг возможной причиной поножовщины

Причиной, по которой 14-летний ученик школы № 177 Нижнего Новгорода с ножом напал на своих одноклассников, могла стать травля. Об этом NEWS.ru рассказал другой учащийся.

Школьник напал с ножом на двух восьмиклассников в Нижнем Новгороде

По его словам, нападавший «был тихоней и практически ни с кем не общался», из-за чего его «буллил весь класс»

«Многие могли избить. Он решил отомстить и ранил сначала своего одноклассника в шею... потом другого ранил в живот», - сказал учащийся.

Ранее в региональном МВД заявили, что напавший на одноклассников подросток был задержан, в ближайшее время с ним будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТравляНижний НовгородШколаНападение

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