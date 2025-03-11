СМИ: В нижегородской школе назвали буллинг возможной причиной поножовщины

По его словам, нападавший «был тихоней и практически ни с кем не общался», из-за чего его «буллил весь класс»

«Многие могли избить. Он решил отомстить и ранил сначала своего одноклассника в шею... потом другого ранил в живот», - сказал учащийся.

Ранее в региональном МВД заявили, что напавший на одноклассников подросток был задержан, в ближайшее время с ним будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщает RT.

