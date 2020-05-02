РАН: Увеличение тестов в Москве позитивно скажется на ситуации с COVID-19

Увеличение числа проводимых тестов на COVID-19 в российской столице в дальнейшем положительным образом скажется на ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил глава Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, доктор медицинских наук, академик РАН Владимир Стародубов.

По его словам, увеличение количества тестов удалось добиться благодаря беспрецедентным мерам, которые принимают московские власти. Это вопросы, связанные с оснащением лабораторий, расходными материалами. Причём привлекли к работе не только государственные, но и частные организации.

Как пояснил Стардубов, около 60% инфицированных не дают никаких клинических проявлений. Поэтому, если не прервать эту цепочку, будут появяться всё новые заражённые. При этом, как подчеркнул академик, Москва избрала наиболее оптимальный путь тестирования людей на коронавирус. Ученый также считает, что обязательное тестирование должно проводиться группам граждан, которые вынужденно взаимодействуют со множеством людей – такие как медперсонал, полиция, работники транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число тестирований на коронавирус в столице увеличено вдвое. По его данным, реальное число заболевших составляет около 2% от общего количества москвичей.

