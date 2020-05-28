Рамзан Кадыров назвал условие для прощения евроичкерийцев

Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину. Об этом глава Чечни заявил во время прямого эфира в Instagram, его отрывок приводит ЧГТРК «Грозный».

Говоря о своем отношении к евроичкерийцам (уехавшие из России сторонники Ичкерии, выступают за независимость Чечни — прим. НСН) Рамзан Кадыров отметил, что они сами знают о несостоятельности своих идей.

Кроме того, глава Чечни также подчеркнул, что считает чеченцев, которые живут в Европе, неотъемлемой частью чеченского общества, а также радуется их успехам в учебе и работе.