Рамзан Кадыров назвал условие для прощения евроичкерийцев

Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину. Об этом глава Чечни заявил во время прямого эфира в Instagram, его отрывок приводит ЧГТРК «Грозный».

Говоря о своем отношении к евроичкерийцам (уехавшие из России сторонники Ичкерии, выступают за независимость Чечни — прим. НСН) Рамзан Кадыров отметил, что они сами знают о несостоятельности своих идей.

Кроме того, глава Чечни также подчеркнул, что считает чеченцев, которые живут в Европе, неотъемлемой частью чеченского общества, а также радуется их успехам в учебе и работе.

Кадыров замечен с катетером на руке во время совещания

Напомним, накануне Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья. С заявлением он выступил в прямом эфире в Instagram. Кадыров укоризненно отметил, что даже если он заболел — в мире коронавирусом болеют миллионы людей, а десятки тысяч уже умерли.

«Я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», - подчеркнул глава Чечни.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Кадыров заболел коронавирусом и был доставлен на лечение в Москву. В окружении главы Чечни эти сведения категорически опровергли, сообщала «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры