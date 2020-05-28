Рамзан Кадыров назвал условие для прощения евроичкерийцев
Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину. Об этом глава Чечни заявил во время прямого эфира в Instagram, его отрывок приводит ЧГТРК «Грозный».
Говоря о своем отношении к евроичкерийцам (уехавшие из России сторонники Ичкерии, выступают за независимость Чечни — прим. НСН) Рамзан Кадыров отметил, что они сами знают о несостоятельности своих идей.
Кроме того, глава Чечни также подчеркнул, что считает чеченцев, которые живут в Европе, неотъемлемой частью чеченского общества, а также радуется их успехам в учебе и работе.
Напомним, накануне Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья. С заявлением он выступил в прямом эфире в Instagram. Кадыров укоризненно отметил, что даже если он заболел — в мире коронавирусом болеют миллионы людей, а десятки тысяч уже умерли.
«Я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», - подчеркнул глава Чечни.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Кадыров заболел коронавирусом и был доставлен на лечение в Москву. В окружении главы Чечни эти сведения категорически опровергли, сообщала «Свободная пресса».
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