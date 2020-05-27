Кадыров замечен с катетером на руке во время совещания

Медицинский катетер разглядели журналисты на руке главы Чечни Рамзана Кадырова во время совещания после неофициальных сообщений о госпитализации. Видео было снято журналистами ЧГТРК «Грозный» на совещании в Грозном оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции 26 мая.

Как установила «Новая газета», ролик появился в Instagram-аккаунте телеканала, однако через некоторое время был стёрт. Издание отмечает, что в течение всего ролика чеченский лидер старался не демонстрировать правую руку, но, забылся и в кадр попал катетер, укрепленный на тыльной стороне правой руки.

Кроме того, Кадыров выглядел, как человек, переносящий тяжелое заболевание на ногах. Выделялись бледный цвет лица, отёчность, худоба, одышка, читалась физическая слабость. Ранее появились сообщения о возможном заражении Рамзана Кадырова коронавирусом. Утверждалось также, что он госпитализирован в одну из московских клиник.

В самой Чечне подобные сообщения опровергали, однако телеканал «Дождь» утверждает, что глава республики прилетел в Грозный из российской столицы 25 мая на своем бизнес-джете. После этого он провел совещание с подчиненными о ситуации с коронавирусом и опубликовал в своем телеграм-канале фотоотчёт.

