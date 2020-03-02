Рамиля Шамсутдинова признали вменяемым

Собеседник агентства заявил, что психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в московском институте им. В. П. Сербского, не выявила у солдата каких-либо отклонений.

После проведения экспертизы Шамсутдинова перевели из московсокго СИЗО «Бутырка» на Дальний Восток, где состоится суд.

Шамстутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двух офицеров 25 октября 2019 года во время смены караула. Сам молодой человек заявил, что застреленные им люди угрожали ему сексуальным насилием.

По результатам проверки части в Забайкалье, где служил срочник, было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях. Ранее в Читинском военном гарнизонном суде приняли решение, что дело о дедовщине в части будет рассматриваться в общем порядке, сообщает телеканал «360».

