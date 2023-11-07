Ракова: Во всех взрослых поликлиниках Москвы поставить заключительный диагноз помогает ИИ

Новый сервис на базе искусственного интеллекта заработал во всех взрослых поликлиниках Москвы, он помогает терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза, анализируя данные электронной карты пациента за последние два года. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Цифровой помощник создали в рамках масштабного сотрудничества и объединения экспертизы инженеров правительства Москвы и Сбера, а также высококвалифицированных медиков.

«Мы перешли на следующий этап внедрения умных алгоритмов: ИИ не только анализирует текущие данные о здоровье — жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов, но и оценивает ретроспективную информацию — протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования за последние два года. Все это позволяет максимально точно поставить диагноз», — подчеркнула Ракова.

Вице-мэр указала, что ИИ ассистирует врачу и дает второе мнение в случае подозрений на одно из 95 серьезных заболеваний, которые требуют диспансерного наблюдения. Модуль подключается, если во время заполнения протокола осмотра в ЕМИАС медик принимает решение поставить заключительный диагноз. Цифровой ассистент параллельно обрабатывает данные текущего протокола и текст в электронной медкарте со сроком давности не более двух лет. Затем ИИ формирует заключительный диагноз, если он отличается от поставленного врачом, система отображает соответствующее уведомление. Медик может согласиться с поставленным сервисом диагнозом или поставить собственный; окончательное решение всегда принимает врач. Точность сервиса - до 87%.

Систему поддержки принятия врачебных решений, разработанную совместно со Сбером, внедрили в работу московских взрослых поликлиник в октябре 2020 года. С умным помощником медики поставили уже более 12 млн предварительных диагнозов. Благодаря пакетным назначениям, внедренным в ЕМИАС в дополнение к сервису постановки предварительного диагноза, врачи могут тратить в 10 раз меньше времени на назначение диагностики.

Москва занимается цифровизацией системы здравоохранения более 10 лет. Основа процесса — единая цифровая платформа здравоохранения, которая обеспечивает персонифицированное ведение пациента от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Все данные о состоянии здоровья аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны онлайн и врачам, и самим пациентам.

