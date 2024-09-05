Ракова вместе с экспертами обсудила тренды долголетия на сессии в Гостином Дворе

Продолжительность жизни в 100 лет уже стала ожидаемой планкой, которую можно достичь в обозримо будущем. Так считает заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такую позицию она озвучила на пленарной сессии «Долголетие будущего» в Гостином Дворе, прошедшей в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Российские ученые, государственные и культурные деятели, эксперты в данной области обсудили тренды долголетия и здорового образа жизни. Как подчеркнула Ракова, Москва вместе с республиками юга России - Ингушетией и Дагестаном –вошла в первую тройку регионов по продолжительности жизни в стране. Сейчас в столице она приближается к 79 годам. Однако, по словам, заммэра, необходимо стремиться к большему.

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Причем результата можно достичь не только благодаря новым разработкам и достижениям медицины, а ответственным отношениям самих людей к своему здоровью. В этом плане, по словам Раковой, ещё необходимо очень многое сделать. В ходе дискуссии было отмечено, что активное долголетие невозможно без поддержания в нужном тонусе мозговой деятельности. Кроме того, эксперты вывели такую формулу: Долго жить — это значит любить и творить.

Участники сессии также обсудили вопросы применения опыта старшего поколения в современной трудовой деятельности, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. Представители творческих профессий описали принципы вовлечения людей «серебряного» возраста в процессы культуры, искусства. Была подчёркнута важность формирования диалога между поколениями.

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Фото: moscow2030.mos.ru
ТЕГИ:МоскваПродолжительность ЖизниВозраст

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