Ракова вместе с экспертами обсудила тренды долголетия на сессии в Гостином Дворе

Продолжительность жизни в 100 лет уже стала ожидаемой планкой, которую можно достичь в обозримо будущем. Так считает заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такую позицию она озвучила на пленарной сессии «Долголетие будущего» в Гостином Дворе, прошедшей в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Российские ученые, государственные и культурные деятели, эксперты в данной области обсудили тренды долголетия и здорового образа жизни. Как подчеркнула Ракова, Москва вместе с республиками юга России - Ингушетией и Дагестаном –вошла в первую тройку регионов по продолжительности жизни в стране. Сейчас в столице она приближается к 79 годам. Однако, по словам, заммэра, необходимо стремиться к большему.