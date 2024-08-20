В Испании в возрасте 117 лет умерла старейшая женщина в мире

Испанка Мария Браньяс Морера, которая считалась старейшей жительницей на Земле, скончалась в возрасте 117 лет. Как сообщает британское издание The Sun, женщина умерла, как и хотела: во сне, тихо и безболезненно.

Мария вела аккаунт в соцсети X, где у нее было 16 тысяч подписчиков.

Старейший житель Земли умер в возрасте 127 лет

Она считала, что секрет ее долголетия — организованность, умиротворение и избегание «токсичных людей».

В апреле сообщалось, что самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора умер в Венесуэле в возрасте 114 лет. Венесуэлец объяснял свое долголетие постоянной работой, отдыхом и ранним сном, а также «ежедневным употреблением стакана бренди».


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ФОТО: ТАСС / IMAGO / robertharding
ТЕГИ:ДолгожительИспания

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