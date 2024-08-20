В Испании в возрасте 117 лет умерла старейшая женщина в мире

Испанка Мария Браньяс Морера, которая считалась старейшей жительницей на Земле, скончалась в возрасте 117 лет. Как сообщает британское издание The Sun, женщина умерла, как и хотела: во сне, тихо и безболезненно.

Мария вела аккаунт в соцсети X, где у нее было 16 тысяч подписчиков.