В Испании в возрасте 117 лет умерла старейшая женщина в мире
Испанка Мария Браньяс Морера, которая считалась старейшей жительницей на Земле, скончалась в возрасте 117 лет. Как сообщает британское издание The Sun, женщина умерла, как и хотела: во сне, тихо и безболезненно.
Мария вела аккаунт в соцсети X, где у нее было 16 тысяч подписчиков.
Она считала, что секрет ее долголетия — организованность, умиротворение и избегание «токсичных людей».
В апреле сообщалось, что самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора умер в Венесуэле в возрасте 114 лет. Венесуэлец объяснял свое долголетие постоянной работой, отдыхом и ранним сном, а также «ежедневным употреблением стакана бренди».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru