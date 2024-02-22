Ракова: В праздничные дни социальные учреждения столицы будут работать по индивидуальному графику

Социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы в праздничные выходные 23-25 февраля, в то же время большинство организаций и сервисов продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Прежний график работы сохранят, например, молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а МФЦ уйдут на праздники только на один день 23 февраля», — отметила вице-мэр.

Так, взрослые поликлиники 23 и 25 февраля будут работать с 9:00 до 16:00, 24 февраля – с 9 до 18 часов. Отделения помощи на дому и травмпункты будут открыты в часы работы поликлиник, кабинеты ОРВИ при взрослых поликлиниках — в 9:00 - 18:00. Обособленные аптеки и дежурные аптечные пункты при поликлиниках будут работать по особому графику.

При этом детские поликлиники будут открыты 24 февраля с 9:00 до 15:00, травматологические отделения в них примут пациентов с 8:00 до 22:00. Работу в прежнем режиме продолжат круглосуточные травмпункты и Центр телемедицины, также в обычном режиме работы поликлиник можно будет получать надомное обслуживание 23-25 февраля.

Кроме того, женские консультации будут работать 24 февраля с 9:00 до 18:00 часов, 25 февраля — с 9:00 до 16:00. В праздничный день 23 февраля будут открыты учреждения, обслуживающие 10 и более участков.

Офисы «Мои Документы» приостановят прием посетителей 23 февраля, 22 и 24 февраля будут работать по обычному графику. Режим работы районных центров — с 08:00 до 20:00, флагманских офисов — с 10:00 до 22:00.

В обычном режиме 23-25 февраля будут работать Центры московского долголетия, Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки, Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Продолжится круглосуточная работа пунктов обогрева для бездомных людей и мобильных бригад «Социальный патруль», городских сервисов психологической помощи.

Все дворцы бракосочетания 22 февраля работают до 17:00, 23 февраля у ЗАГСов выходной праздничный день, с 24 февраля они откроются как обычно. Кроме того, 24 февраля в столице будут проходить торжественные церемонии бракосочетания на площадках проекта «Новые адреса счастья».

Без изменений останется график работы ветеринарных клиник Москвы, Мосветстанция на ул.Юннатов 16А будет работать круглосуточно. При этом в праздничные дни будут закрыты центры «Моя работа», «Моя карьера», «Профессии будущего», «Профессионал», семейные центры, реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью, читальные и выставочные залы Главархива.

