Ракова: В Москве впервые искусственный интеллект начал выявлять ЛОР-заболевания на рентгене

Искусственный интеллект в Москве впервые начал распознавать на рентгеновских снимках признаки ЛОР-заболеваний, алгоритмы могут обнаружить синусит. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Рентгенография носовых пазух — наиболее распространенное исследование, позволяющее выявить признаки их патологий. В прошлом году в стране выполнили более 3 млн таких исследований. Теперь в Москве нейросети могут определять признаки ЛОР-заболеваний на снимках.

«Это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы умеют распознавать патологии. Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух-трех минут. Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента», — отметила Ракова.

Сервис цветовыми подсказками размечает области возможных патологий, автоматически проводит важные для врача измерения и составляет описание. Окончательное решение принимает медик, однако ИИ ускоряет постановку диагноза и повышает его точность.

Как отметил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, часто правильное описание рентгеновского снимка при синуситах становится нетривиальной задачей.

«Лицевая часть черепа человека устроена довольно сложно, поэтому на рентгеновском снимке разные костные структуры накладываются друг на друга. На этом фоне иногда затруднительно оценивать воспалительные изменения мягких тканей пазух и другие проявления патологии, например, уровень жидкости, которой может быть заполнена пазуха, или даже нарушения целостности костных стенок», — пояснил эксперт.

В таких случаях ИИ поможет обратить внимание врача на утолщение слизистых и рассчитает процент заполнения пазухи.

Сервисы искусственного интеллекта применяются в столице с 2020 года в рамках эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в здравоохранении. Проект реализуется Комплексом социального развития совместно с Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава, в нем действует более 50 ИИ-сервисов по 28 клиническим направлениям.

