Ракова: В Москве сформирован новый рейтинг якорных онкологических стационаров
Рейтинг якорных онкологических стационаров за январь-июнь текущего года сформирован в Москве, лидером стала городская клиническая онкологическая больница № 1. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Она отметила, что рейтинг складывается из медицинских показателей, основанных на соблюдении клиентских путей, а также отзывов пациентов, которые проходят лечение в медорганизациях. По словам Раковой, рейтинг стал для онкологических центров удобным инструментом для анализа собственной работы и мотивацией для постоянного развития.
Заммэра уточнила, что пациенты могут опираться на результаты рейтинга при выборе медорганизации. Так, на втором месте рейтинга расположился Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, а на третьем Московская городская онкологическая больница № 62.
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