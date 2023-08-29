Ракова: В Москве сформирован новый рейтинг якорных онкологических стационаров

Она отметила, что рейтинг складывается из медицинских показателей, основанных на соблюдении клиентских путей, а также отзывов пациентов, которые проходят лечение в медорганизациях. По словам Раковой, рейтинг стал для онкологических центров удобным инструментом для анализа собственной работы и мотивацией для постоянного развития.

Заммэра уточнила, что пациенты могут опираться на результаты рейтинга при выборе медорганизации. Так, на втором месте рейтинга расположился Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, а на третьем Московская городская онкологическая больница № 62.

