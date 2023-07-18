Ракова: Москвичей поженят звезды эстрады в красивую дату 23.08.23 на МУФ в Гостином дворе
Гостиный двор в красивую дату 23 августа 2023 года превратится в дворец бракосочетания, свадебные церемонии проведут в 5 залах старинного особняка на Ильинке, а помогать регистраторам на церемонии будут звезды театра, кино, музыканты и шоумены. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что с 1 августа по 10 сентября в Гостином дворе проходит Московский урбанистический форум, в рамках которого молодожены смогут заключить брак в окружении современных достижений социальной сферы.
«В Гостином дворе свадебные церемонии будут проходить сразу в 5 залах старинного особняка. Главным сюрпризом станет звездный регистратор. Артисты театра и кино, певцы и шоумены вместе с ведущими торжественных церемоний московских ЗАГСов проведут процедуру бракосочетания и первыми поздравят молодых, а живое музыкальное сопровождение дополнит неповторимую атмосферу мероприятия», — поделилась Ракова.
Подать заявления на необычную регистрацию можно в любом столичном дворце бракосочетания или онлайн, при этом молодоженам необходимо оплатить стандартную госпошлину — 350 рублей. На торжественную церемонию можно пригласить неограниченное количество гостей. Регистрация будет запечатлена на фото и видео, по желанию для пар подготовят индивидуальные видеозаставки с инициалами и фотографиями молодоженов, которые будут представлены на экранах в зале во время бракосочетания.
Подать заявления на регистрацию брака в Гостином дворе можно до 22 июля включительно. Кроме того, пары, подавшие заявление ранее, могут перенести регистрацию брака на Ильинку, обратившись в любой дворец бракосочетания. Количество мест ограничено.
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