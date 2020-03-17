Ракова: В детских садах Москвы сохранится свободное посещение
Детские сады в столице закрываться из-за коронавируса не будут, там сохраняется свободное посещение. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом она напомнила, что с 21 марта по 12 апреля включительно занятия в московских школах будут отменены. Однако, по словам Раковой, по запросам родителей в 1-4 классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры, а помещения учебных заведений будут регулярно дезинфицироваться, пишет RT.
Также Ракова подчеркнула, что в связи с карантином до особого распоряжения в образовательных учреждениях отменены занятия программы «Московское долголетие», а также досуговые мероприятия численностью участников более 50 человек.
Ранее стало известно, что российских работодателей призвали не пускать на работу сотрудников, которым был показан режим самоизоляции. А коммунальные службы начали санитарную обработку столичного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов, пишут Дни.ру. Кроме того, работы по дезинфекции подъездов и мест общественного пользования начались с 17 марта в Подмосковье. Они проводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
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