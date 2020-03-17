Ракова: В детских садах Москвы сохранится свободное посещение

Также Ракова подчеркнула, что в связи с карантином до особого распоряжения в образовательных учреждениях отменены занятия программы «Московское долголетие», а также досуговые мероприятия численностью участников более 50 человек.

Ранее стало известно, что российских работодателей призвали не пускать на работу сотрудников, которым был показан режим самоизоляции. А коммунальные службы начали санитарную обработку столичного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов, пишут Дни.ру. Кроме того, работы по дезинфекции подъездов и мест общественного пользования начались с 17 марта в Подмосковье. Они проводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

