Ракова: В 2022 году около 3000 сотрудников обновленных поликлиник прошли обучение в Кадровом центре ДЗМ

Обучение на базе кадрового центра департамента здравоохранения Москвы прошли около 3 тысяч сотрудников поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт по новому городскому стандарту. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на базе кадрового центра Депздрава была разработана отдельная обучающая экспресс-программа для сотрудников обновляемых поликлиник.

«Для врачей общей практики, педиатров и терапевтов проводятся установочные лекции, где специалистам дают общую актуальную информацию по основным направлениям медицины. Для узкопрофильных специалистов Кадровый центр организовывает специальные аппликационные тренинги, где врачи учатся работать на новом оборудовании, которым оснащаются поликлиники. А для всех сотрудников поликлиник также проводятся социально-психологические тренинги, чтобы отработать коммуникативные навыки и улучшить взаимодействие с пациентами и коллегами», — отметила вице-мэр.

Ракова добавила, что за все время реализации программы обучение прошли уже порядка 7,8 тысячи человек, в текущем году — около 3 тысяч человек.

В ходе обучения врачей готовят к работе с современным медицинским оборудованием, закупаемым для обновленных поликлиник. Также проводятся коммуникативные тренинги и экспресс-обучение по основным принципам работы в новых условиях, в том числе, для администраторов.

В программе обновления столичных поликлиник участвует более 200 зданий - почти половина амбулаторного фонда столицы; здесь проходит комплексная модернизация и перепланировка помещений, замена инженерных систем. Новый московский стандарт подразумевает общие принципы оформления, технического оснащения зданий, установку новейшего оборудования, удобную навигацию, создание комфортных зон ожидания. Кроме того, в столичных поликлиниках появится единый стандарт набора специалистов: в каждом филиале прием будут вести терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог, а в головных подразделениях дополнительно будут работать аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист.

Для пациентов учреждений, где продолжается ремонт, прием будут вести в другом здании. При записи следует обратить внимание на адрес поликлиники. Уточнить информацию можно на портале mos.ru.

