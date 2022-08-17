Ракова: Уже 7 молочных кухонь открылись в Москве после ремонта
В Москве открыли после комплексной модернизации еще пять молочно-раздаточных пунктов, на сегодняшний день работы завершены уже в семи, это еще один шаг на пути к формированию нового облика столичных учреждений здравоохранения. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Теперь с комфортом получать молочные смеси для детей и продукты для беременных женщин на обновленных молочных кухнях могут жители еще четырех районов Москвы», - сказала она.
По словам Раковой, в ходе ремонта была сделана внутренняя отделка в светлых тонах, с использованием долговечных материалов. Помещения же оснастили современным оборудованием. Заммэра отметила, что до конца года планируется отремонтировать еще минимум 16 молочных кухонь.
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