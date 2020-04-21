Ракова: Трое пациентов после переливания плазмы вылечились от коронавируса

Три пациента выписаны из больниц в Москве после переливания плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она выразила надежду на то, что количество таких выздоровевших будет расти, а этот метод лечения поможет справиться с пандемией коронавируса, подчеркивает АГН Москва.

Как отметила Анастасия Ракова, два человека проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, еще один пациент - в городской клинической больнице №52.

Напомним, вылечившимся от коронавирусной инфекции москвичам предлагается стать донорами плазмы. Им может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19, при этом не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Лечить больных коронавирусом начали переливанием плазмы переболевших COVID-19

Ранее НСН писала, что доноры крови с антителами на COVID-19 получат стимулирующие выплаты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter и на своей страничке в социальной сети «В Контакте». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

За каждые 150 мл плазмы донор получит 1250 рублей, за 600 мл — 5000 рублей. За однократный забор необходимо сдать не менее 300, но не более 600 мл (+/-10%), уточняет RT.

Сергей Собянин со ссылкой на экспертов заявил, что переливание плазмы – один из многообещающих способов лечения нового коронавируса.


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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
ТЕГИ:ДонорствоМоскваКоронавирус
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