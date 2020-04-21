Ракова: Трое пациентов после переливания плазмы вылечились от коронавируса

Три пациента выписаны из больниц в Москве после переливания плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она выразила надежду на то, что количество таких выздоровевших будет расти, а этот метод лечения поможет справиться с пандемией коронавируса, подчеркивает АГН Москва.

Как отметила Анастасия Ракова, два человека проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, еще один пациент - в городской клинической больнице №52.

Напомним, вылечившимся от коронавирусной инфекции москвичам предлагается стать донорами плазмы. Им может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19, при этом не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.