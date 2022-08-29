Ракова сообщила о внедрении нового алгоритма работы приемных отделений в 30 стационарах Москвы

Цифровую систему оценки состояния пациентов будут использовать врачи шести скоропомощных стационарных комплексов Москвы, эта разработка уже применяется в 30 оказывающих круглосуточную экстренную помощь стационарах. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Цифровая система оценки состояния пациентов на сегодняшний день работает уже во всех 30 столичных многопрофильных стационарах, оказывающих круглосуточную экстренную помощь. Врачи оценили удобство и эффективность инструмента — он помогает оперативно определить пациентов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Кроме того, мы будем использовать сервис во всех шести скоропомощных стационарных комплексах, которые станут центрами оказания экстренной и неотложной помощи в соответствии с лучшими мировыми стандартами», – отметила вице-мэр.

При поступлении пациента в приемное отделение больницы медсестра вносит в цифровую систему данные о температуре тела, артериальном давлении, частоте дыхания, сердечных сокращениях и сатурации пациента, жалобы и симптомы, анамнез заболевания. Объем вопросов может меняться в зависимости от причины обращения и особенностей течения болезни. Система на основе клинических алгоритмов не более чем за пять минут анализирует данные, определяет степень тяжести пациента. Такая технология повышает надежность диагностики и позволяет определить тех, кому жизненно важно в первую очередь оказать помощь.

«Интерфейс сервиса мы сделали максимально удобным и простым — уровни приоритетности оказания медпомощи отмечаются цветом. Красный — тяжелое состояние, требуется реанимация. Желтый — необходимо наблюдение, зеленый — пациент стабилен, его переводят в диагностический зал приемного отделения», — добавила Ракова.

Цифровая система интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения, все данные сразу попадают в электронную историю болезни пациента и доступны медикам. Сервис выступает лишь помощником врача, именно он принимает окончательное решение о приоритетности и виде необходимой помощи.

Шесть стационарных скоропомощных комплексов начнут работу на территории столичных больниц. Они появятся в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, больницах имени С.П. Боткина, В.В. Вересаева, О.М. Филатова, В.М. Буянова, в корпусе Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова.

