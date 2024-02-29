Ракова сообщила о новом формате лабораторных работ у московских школьников
В библиотеку «МЭШ» добавили интерактивные тетради для виртуальных лабораторных работ по физике и химии, они доступны школьникам 7–9-х классов. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что такой вид рабочих тетрадей имеет привязку к виртуальной лаборатории по определенной теме и содержит краткую теоретическую информацию и задания для выполнения. По словам Раковой, провести опыты по физике и химии можно теперь онлайн. Вице-мэр подчеркнула, что для каждого школьника будет создан уникальный вариант из общей базы задач и тестов.
Так, интерактивные тетради будут полезны не только школьникам. Педагоги смогут использовать новые материалы при создании домашнего задания, в частности, рекомендовать их для внеклассного изучения или самостоятельного проведения лабораторных работ. Таким образом, каждая интерактивная тетрадь – с автопроверкой и охватывает конкретный раздел образовательной программы.
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