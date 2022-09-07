Ракова рассказала об уникальной программе обучения сотрудников скоропомощных комплексов

Все сотрудники будущих скоропомощных стационарных комплексов Москвы пройдут обучение, программу для них разрабатывали главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения, специалисты Кадрового центра и практикующие врачи столичных больниц. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что новые стационарные комплексы — это не просто современные, хорошо оснащенные больничные корпуса, но и переосмысление процесса оказания экстренной медпомощи.

«Мы внимательно изучали лучшие мировые практики, консультировались с ведущими специалистами, проводили точечную донастройку внешних и внутрибольничных процессов. Реализация проекта подобного масштаба невозможна без предварительной подготовки специалистов, поэтому разработка специальных образовательных программ стала одним из ключевых направлений нашей деятельности. Всего было подготовлено более 70 программ и тренингов, учитывающих специфику каждой специальности», — рассказала Ракова.

Также все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, совершенствованию навыков работы в команде.

Обучение будет проходить в разных форматах и на нескольких площадках дистанционно и очно. В зависимости от специальности будущие сотрудники будут обучаться на площадках Кадрового центра Депздрава, медицинских колледжей, в ведущих клиниках, Научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий, на тренировочном полигоне в Сокольниках. Подробная информация представлена на портале «Команда первых».

Скоропомощные стационарные комплексы заработают уже в следующем году: в январе — в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице им. В.В. Вересаева; в первом полугодии — на базе городской клинической больницы им. С.П. Боткина и городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова; во второй половине года — в городской клинической больнице им. В.М. Буянова и городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова.

