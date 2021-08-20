Ракова рассказала, как центры «Мои документы» улучшили жизнь москвичей
Московские центры госуслуг за 10 лет работы завоевали доверие москвичей. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что в настоящий момент офисы открыты в каждом районе столицы.
«Мы уже относимся как к данности к тому, что за получением практически любого документа или выписки мы идем в центр госуслуг. Не подстраиваемся под график работы службы, не уточняем время обеденного перерыва, не разыскиваем конкретных чиновников, которые могут решить вопрос. Во всех центрах единый график и стандарт работы, они открыты без перерывов с 8:00 до 20:00 ежедневно», - заявила Ракова.
Также заммэра также добавила, что появившиеся три года назад флагманские центры госуслуг задали новую планку в качестве оказания услуг.
«Офисы открыты в каждом районе столицы, есть шесть флагманских офисов и Дворец госуслуг. Всего же это более 7 тысяч окон приема. Появившиеся три года назад флагманы задали новую планку в качестве оказания услуг. Поставить на учет транспортное средство, быстро заменить водительское удостоверение, зарегистрировать ИП, воспользоваться допсервисами и перекусить в кафе – тогда это стало настоящей революцией в сфере предоставления услуг, а сейчас уже привычная часть нашей жизни», - отметила Ракова.
Напомним, в предстоящее воскресенье, 22 августа, центры госуслуг Москвы отмечают 10-летний юбилей.
А ранее стало известно, что с 1 сентября водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном формате, Опротестовать штраф можно будет подать через портал госуслуг. Об этом сообщает портал Autonews. Для этого автомобилистам потребуется заполнить заявление и приложить подтверждающие документы, фотографии, видеозаписи.
Это новая форма взаимодействия с ГИБДД появится в дополнение к личному обращению в отделение госавтоинспекции или заказному письму. Нововведение появилось благодаря внесенным изменениям в Кодексе административных правонарушений.
Ранее ГИБДД могла не рассматривать заявления, направленные в электронном виде, по обжалованию штрафов.
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