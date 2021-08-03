В Ростовской области для посещения МФЦ или почты потребуют справку о вакцинации
Власти Ростовской области ввели новые правила посещения ряда организаций и учреждений. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, для этого гражданам потребуется сертификат о вакцинации, справка о перенесённом коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.
В сообщении говорится, что один из данных документов с 4 августа потребуют в МФЦ, в расчётно-кассовых центрах, в почтовых отделениях, в социальных фондах, в фитнес-клубах, в спортзалах и предприятиях общепита, в том числе на летних верандах, а также при заселении в общежитие.
Кроме того, в /Ростовской области запретили работу фуд-котров в ТРЦ, а кафе и ресторанам, а также кинотеатрам и концертным залам в закрытых помещениях разрешили заполняться максимум на 30% от расчетной вместимости. Спортивные мероприятия разрешено проводить только без зрителей.
Ранее в Ростовской области скончались семеро рабочих, пострадавших после пожара на комбинате «Каменский», сообщает телеканал «360».
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