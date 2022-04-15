Вице-мэр Ефимов: 80 вакансий открыты на фармацевтических предприятиях столичной ОЭЗ
Предприятия фармацевтической и медицинской отраслей особой экономической зоны «Технополис “Москва”» объявили набор технологов, микробиологов и другого производственного персонала в связи с расширением существующих заводов и запуском новых. Сотрудники требуются на предприятиях площадок «Печатники» в Москве и «Алабушево» в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Предприятия кластера медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики ОЭЗ ведут набор специалистов разного профиля, главным образом для фармацевтических предприятий. Шесть компаний заявили о 80 вакансиях. Персонал требуется как крупным производителям лекарств, так и более компактным производствам изделий медицинской специализации», - рассказал Ефимов. Он уточнил, что резиденты кластера за время работы создали уже свыше 1,3 тысячи рабочих мест, вложив в площадки более 20 миллиардов рублей. «С запуском новых крупных проектов число рабочих мест увеличится почти в два раза», – отметил вице-мэр.
В кластере медицинских технологий технополиса «Москва» работают около 30 предприятий, из них более 20 – в статусе резидента.
«Они производят лекарственные препараты для лечения онкологических, эндокринных, иммунных заболеваний, вакцины, изделия для скорой медицинской помощи, средства для урологических и стомированных больных, дезинфекционное оборудование для лечебных учреждений», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.
Развивая свои производства, предприятия ОЭЗ Москвы открывают новые возможности, как для молодых кадров, так и для опытных специалистов, заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
По его словам, в решении кадровых вопросов предприятиям ОЭЗ помогает проект ТехноРабота на портале столичной особой экономической зоны, где регулярно публикуют вакансии по различным специальностям.
Вакансии компаний особой экономической зоны размещаются также и на московском портале «Моя карьера».
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