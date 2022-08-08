Загрутдинов: Один из лучших онкоцентров Москвы готов на 87%
Готовность нового лечебно-диагностического комплекса им. Логинова составляет 87 процентов. Будущий онкоцентр станет одним из лучших в столице и стране, сказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«В помещениях началась укладка линолеума, ведутся отделочные работы по всем этажам, монтируются панели в операционных. Продолжаются работы по благоустройству территории», - сообщил Рафик Загрутдинов.
Будущий онкоцентр рассчитан на 570 коек. В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Корпус оснастят необходимым медицинским оборудованием: три магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, три рентген-комплекса, три ангиографические установки, две рентген-установки C-дуга, УЗИ-аппараты.
Отдельное внимание уделено созданию комфорта для работы врачей и нахождения пациентов. В палатах установят многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала. Оборудуют кондиционерами, душем и санузлом. В здании предусмотрены и специальные комнаты, где можно будет побеседовать с врачами, а также уютные зоны ожидания.
«Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после ее окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны», - резюмировал Рафик Загрутдинов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- СМИ: Запад может подтолкнуть Украину к компромиссному миру с Россией
- Володин: Более 77% иностранных компаний не закрыли бизнес в России
- В Госдуме предложили создать объединение стран по образу СССР
- СМИ: В Херсоне обезвредили диверсантов с «Лепестками» и маячками для ВСУ
- Россия и Алжир впервые проведут совместные антитеррористические учения
- СМИ рассказали о высокой поддержке Путина в Германии и Австрии
- В Минобороны предупредили о глобальной катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС
- Антонов об атаках на ЗАЭС: Киев подвергает Европу чрезвычайной опасности
- СМИ: в обыске имения Трампа участвовали как минимум сто агентов ФБР
- Появилось видео неудачных попыток Байдена надеть пиджак и поймать очки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru