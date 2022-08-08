Загрутдинов: Один из лучших онкоцентров Москвы готов на 87%

Готовность нового лечебно-диагностического комплекса им. Логинова составляет 87 процентов. Будущий онкоцентр станет одним из лучших в столице и стране, сказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В помещениях началась укладка линолеума, ведутся отделочные работы по всем этажам, монтируются панели в операционных. Продолжаются работы по благоустройству территории», - сообщил Рафик Загрутдинов.

Будущий онкоцентр рассчитан на 570 коек. В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Корпус оснастят необходимым медицинским оборудованием: три магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, три рентген-комплекса, три ангиографические установки, две рентген-установки C-дуга, УЗИ-аппараты.

Отдельное внимание уделено созданию комфорта для работы врачей и нахождения пациентов. В палатах установят многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала. Оборудуют кондиционерами, душем и санузлом. В здании предусмотрены и специальные комнаты, где можно будет побеседовать с врачами, а также уютные зоны ожидания.

«Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после ее окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны», - резюмировал Рафик Загрутдинов.

