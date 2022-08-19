Ракова: онлайн-заказ освободил москвичей от 3 млн визитов в поликлиники и на молочные кухни

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что благодаря услуге по онлайн-заказу питания на молочной кухне, запущенной в декабре 2022 года, можно не выходя из дома выбрать удобный график и подходящий раздаточный пункт, сообщает пресс-служба московского правительства.

Анастасия Ракова рассказала об открытии в Москве ещё трех поликлиник после капремонта

По её словам, получать продукты граждане могут просто по электронному направлению без лишних бумаг и необходимости ежемесячного посещения поликлиники.

«Услуга только с начала этого года избавила москвичей почти от трёх млн лишних визитов в поликлиники и молочно-раздаточные пункты», — подчеркнула Ракова.

В Департаменте информационных технологий города Москвы добавили, что посетить поликлинику нужно будет только один раз - чтобы получить заключение врача, а благодаря модернизации системы корректировать график получения продуктов можно даже за несколько дней до даты посещения молочной кухни.

Ранее Ракова заявила, что детские поликлиники Москвы перешли на использование исключительно электронных медицинских карт, сообщает RT.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
ТЕГИ:ДетиМоскваОнлайнПоликлиникиМолоко
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