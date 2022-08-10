Анастасия Ракова рассказала об открытии в Москве ещё трех поликлиник после капремонта

Еще три поликлиники в российской столице возобновили работу после капитального ремонта по новому московскому стандарту. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Пациентов начали принимать филиал №3 городской поликлиники № 219, детская поликлиника №98 и филиал №1 детской поликлиники №58.

Амбулаторные учреждения расположены в районах Северное Тушино, Южное Чертаново и Строгино. По словам Раковой, почти 100 тысяч жителей будут получать качественную и доступную медицинскую помощь. В ходе капремонта в поликлиниках, в частности, установили современное цифровое медицинское оборудование, оборудовали комфортные зоны ожидания.

В общей сложности, на сегодня работы завершены уже в 58 зданиях московских поликлиник. Всего в программу обновления столичных амбулаторных учреждений включено более 200 зданий. Для пациентов тех поликлиник, где идут работы, медицинский приём организован в других зданиях. Все данные можно уточнить на сайте mos.ru, сайтах медицинских организаций, а также по телефону справочной службы +7 495 531-69-98.

