Ракова назвала самые популярные вузы у выпускников предпрофессиональных классов
Более 13 тысяч выпускников инженерных, медицинских, ИТ, предпринимательских и медиаклассов поступили в 2023 году в столичные вузы. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, в вузы поступили «почти все, кто прошел обучение», что доказывает эффективность предпрофессионального образования в Москве.
Она отметила, что почти 90% первокурсников из предпрофессиональных классов «выбрали вузы и факультеты по своему профилю», на базе которых они и проходили подготовку.
«Самыми популярными вузами у будущих профессионалов оказались Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», МГУ имени М. В. Ломоносова, Финансовый университет при правительстве РФ, Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова», - уточнила заммэра.
Ранее Ракова заявила, что вМоскве 200 педагогов колледжей повысят квалификацию по искусственному интеллекту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВТБ: За год выдачи ипотеки в России снизились на 20%
- СМИ: Российская нефтегазовая отрасль столкнулась с нехваткой сотрудников
- В Белгородской области произошел взрыв из-за дрона-камикадзе ВСУ
- Шевчук назвал безграмотным общественника, увидевшего в его словах экстремизм
- СМИ: Журналистке Кеворковой предъявили обвинения
- Минфин сообщил о снижении в апреле нефтегазовых доходов
- В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран
- МВД снова объявило в розыск Невзорова и Милова
- Польша отказалась отправлять на Украину военных
- Минздрав Газы: При ударах Израиля погибли 34,7 тысячи человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru