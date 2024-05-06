Ракова назвала самые популярные вузы у выпускников предпрофессиональных классов

По её словам, в вузы поступили «почти все, кто прошел обучение», что доказывает эффективность предпрофессионального образования в Москве.

Она отметила, что почти 90% первокурсников из предпрофессиональных классов «выбрали вузы и факультеты по своему профилю», на базе которых они и проходили подготовку.

«Самыми популярными вузами у будущих профессионалов оказались Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», МГУ имени М. В. Ломоносова, Финансовый университет при правительстве РФ, Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова», - уточнила заммэра.

Ранее Ракова заявила, что вМоскве 200 педагогов колледжей повысят квалификацию по искусственному интеллекту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».