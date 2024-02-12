Ракова: Ученики предпрофклассов Москвы получат профессии в колледжах
В Москве ученики 10-х предпрофильных классов начали получать первые профессии в колледжах, обучение для них организовали по новому стандарту предпрофессионального образования. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Новый стандарт предпрофессионального образования предполагает, что школьники проходят комплексное обучение по принципу "школа — колледж — вуз — предприятие", и на каждом этапе получают уникальные возможности, знания и навыки. Программы обучения при этом не дублируются, а органично дополняют друг друга. Первые специальности в колледжах получат 20 тысяч десятиклассников, т.е. все ученики этой параллели в московских предпрофессиональных класса», - сказала она.
Ракова отметила, что такая мера позволит обучающимся «увидеть полную цепочку производственного процесса в выбранной профессии», а также узнать задачи и потребности всех его участников.
Обучение продлится с февраля по май. Десятиклассники еженедельно будут в течение четырех академических часов изучать теорию и оттачивать практические навыки под руководством педагогов.
Подробнее о предпрофильных классах можно узнать на сайте «Школа.Москва».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФТС: Россия в 2023 году увеличила экспорт сельхозсырья и продовольствия на 4,3%
- Умерла актриса из сериала «Дикая Роза» Рената Флорес
- В МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны
- Касаткина поднялась на 13 место рейтинга WTA
- СМИ: Стоимость жилья в новостройках растет вопреки снижению спроса
- Опрос: Почти 50% американцев винят Байдена в провале законопроекта о помощи Киеву
- Кабмин направит 20 млрд рублей на льготные кредиты для АПК
- Актер Вдовиченков назвал скандалы с участием Кологривого троллингом
- Власти РФ исключили риск завоза вируса Аляскапокс из США
- ВЦИОМ: Большинство россиян считают суррогатное материнство допустимым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru