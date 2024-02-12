Ракова: Ученики предпрофклассов Москвы получат профессии в колледжах

В Москве ученики 10-х предпрофильных классов начали получать первые профессии в колледжах, обучение для них организовали по новому стандарту предпрофессионального образования. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Новый стандарт предпрофессионального образования предполагает, что школьники проходят комплексное обучение по принципу "школа — колледж — вуз — предприятие", и на каждом этапе получают уникальные возможности, знания и навыки. Программы обучения при этом не дублируются, а органично дополняют друг друга. Первые специальности в колледжах получат 20 тысяч десятиклассников, т.е. все ученики этой параллели в московских предпрофессиональных класса», - сказала она.

Ракова отметила, что такая мера позволит обучающимся «увидеть полную цепочку производственного процесса в выбранной профессии», а также узнать задачи и потребности всех его участников.

Обучение продлится с февраля по май. Десятиклассники еженедельно будут в течение четырех академических часов изучать теорию и оттачивать практические навыки под руководством педагогов.

Подробнее о предпрофильных классах можно узнать на сайте «Школа.Москва».

