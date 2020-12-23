Ракова наградила московских врачей за борьбу с коронавирусной инфекцией
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков наградой за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается в пресс-службе мэра.
Ракова отметила, что московские медики первыми в России встретили пандемию, им пришлось работать в нестандартных условиях с новыми санитарными правилами, которые значительно усложняют оказание медицинской помощи.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова 40 московских врачей за самоотверженность и высокий профессионализм. Еще пятеро медсестер городских стационаров награждены Медалью Луки Крымского.
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