Ракова: Москва открыла доступ к цифровой библиотеке данных для обучения искусственного интеллекта в медицине

В Москве открыли доступ к девяти датасетам для разработчиков сервисов искусственного интеллекта. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, представленные данные помогут развитию здравоохранения и в других городах России.

«За два года эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение в Москве была собрана уникальная цифровая библиотека наборов данных. В нее входят рентгенологические снимки для тестирования и дообучения искусственного интеллекта», - добавила Ракова.

Отмечается, что этот шаг поможет в создании и доработке качественных сервисов компьютерного зрения для анализа КТ, МРТ-исследований, маммографии, а также для выявления признаков COVID-19.

По данным источника, самый большой открытый датасет состоит из более чем тысячи уникальных исследований пациентов с признаками коронавируса. Остальные открытые снимки возможно применять при самотестировании нейросетей для поиска признаков остеопороза позвоночника, рака легких, патологий сердца и других заболеваний.

В настоящий момент в Москве с помощью умных алгоритмов возможно обнаружить у пациентов заболевания по девяти направлениям лучевых исследований. К тому же врачи-радиологи могут приступать к тестированию комплексных сервисов искусственного интеллекта.

Ранее комплекс социального развития Москвы и городской Департамент информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины запустили эксперимент по внедрению компьютерного зрения для развития технологий искусственного интеллекта в России, а также для поддержки отечественных разработчиков.