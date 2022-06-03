Ракова: Москва открыла доступ к цифровой библиотеке данных для обучения искусственного интеллекта в медицине
В Москве открыли доступ к девяти датасетам для разработчиков сервисов искусственного интеллекта. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, представленные данные помогут развитию здравоохранения и в других городах России.
«За два года эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение в Москве была собрана уникальная цифровая библиотека наборов данных. В нее входят рентгенологические снимки для тестирования и дообучения искусственного интеллекта», - добавила Ракова.
Отмечается, что этот шаг поможет в создании и доработке качественных сервисов компьютерного зрения для анализа КТ, МРТ-исследований, маммографии, а также для выявления признаков COVID-19.
По данным источника, самый большой открытый датасет состоит из более чем тысячи уникальных исследований пациентов с признаками коронавируса. Остальные открытые снимки возможно применять при самотестировании нейросетей для поиска признаков остеопороза позвоночника, рака легких, патологий сердца и других заболеваний.
В настоящий момент в Москве с помощью умных алгоритмов возможно обнаружить у пациентов заболевания по девяти направлениям лучевых исследований. К тому же врачи-радиологи могут приступать к тестированию комплексных сервисов искусственного интеллекта.
Ранее комплекс социального развития Москвы и городской Департамент информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины запустили эксперимент по внедрению компьютерного зрения для развития технологий искусственного интеллекта в России, а также для поддержки отечественных разработчиков.
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