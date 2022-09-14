Ракова: московские врачи первыми в РФ успешно применили новую технологию фиксации позвоночника

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что врачи городского спинального нейрохирургического центра ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова представили новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях, сообщает пресс-служба московского правительства.

Вице-мэр Ракова: в больницах Москвы тестируют инновационные российские эндопротезы

В сообщении говорится, при проведении хирургических операций позвоночник, как правило, фиксируют при помощи титановой конструкции, что предполагает длительный период реабилитации - до четырёх месяцев, а динамические имплантаты при сильных нагрузках смещаются и деформируются.

Предложенный московскими врачами уникальный способ заключается в формировании специального костного ложа и фиксации в нём динамических имплантатов. Уже проведено более 100 успешных операций и все профессиональные спортсмены вернулись в спорт высоких достижений и включились в тренировочный режим без ограничений за короткий срок.

«Период реабилитации пациентов рекордно снизился до трёх-четырёх недель. И если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь благодаря новому подходу врачей... они возвращаются к тренировочным и соревновательным процессам без ограничений и в максимально сжатые сроки», — заключила заммэра.

Ранее в Онкоцентре им. Блохина внедрили уникальную методику лечения пациентов с онкологией - больным с поражением грудной клетки специалисты вживляют титановые импланты, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпортсменыЛечениеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры