Ракова: московские врачи первыми в РФ успешно применили новую технологию фиксации позвоночника
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что врачи городского спинального нейрохирургического центра ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова представили новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях, сообщает пресс-служба московского правительства.
В сообщении говорится, при проведении хирургических операций позвоночник, как правило, фиксируют при помощи титановой конструкции, что предполагает длительный период реабилитации - до четырёх месяцев, а динамические имплантаты при сильных нагрузках смещаются и деформируются.
Предложенный московскими врачами уникальный способ заключается в формировании специального костного ложа и фиксации в нём динамических имплантатов. Уже проведено более 100 успешных операций и все профессиональные спортсмены вернулись в спорт высоких достижений и включились в тренировочный режим без ограничений за короткий срок.
«Период реабилитации пациентов рекордно снизился до трёх-четырёх недель. И если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь благодаря новому подходу врачей... они возвращаются к тренировочным и соревновательным процессам без ограничений и в максимально сжатые сроки», — заключила заммэра.
Ранее в Онкоцентре им. Блохина внедрили уникальную методику лечения пациентов с онкологией - больным с поражением грудной клетки специалисты вживляют титановые импланты, сообщает RT.
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