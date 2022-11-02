Ракова: КТ- и МРТ-снимки из частных и федеральных клиник теперь доступны москвичам в электронной медкарте

Москва расширила функционал электронной медкарты, в ней доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«К проекту подключились уже 15 частных и 25 федеральных учреждений, всего в планах — более 80. Врачам городских больниц и поликлиник также будут доступны эти данные, что упростит взаимодействие между разными медучреждениями и поможет иметь более полную информацию о здоровье пациентов. Горожан, в свою очередь, это избавит от необходимости самостоятельно передавать сведения о проведенных исследованиях и поможет всегда иметь их под рукой, например, если потребуются консультации нескольких специалистов», — рассказала заммэра.

Москвичи могут посмотреть результаты и скачать архивы со снимками КТ и МРТ исследований в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Ранее пользователям стали доступны результаты и снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией, из 8 частных и 7 федеральных учреждений. Исследования проводятся с помощью сложного медицинского оборудования, поэтому результат предоставляется в виде снимка в формате DICOM. В архиве размещена специальная программа для просмотра таких изображений, ссылки для скачивания файлов будут действовать на странице с протоколом исследования в течение пяти дней, затем ссылку на исследование можно запросить повторно.

Кроме того, в электронной медкарте доступны протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных исследований, выписки из стационаров, история вакцинаций взрослых и детей, информация о больничных листах, действующих рецептах, данные о вызовах скорой помощи и обследованиях в павильонах «Здоровая Москва».

Как уточнили в Департаменте информационных технологий, получить доступ к своей электронной медкарте или медкарте ребенка можно, подав заявку через стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. Пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Обладателям стандартной учетной записи услуга будет предоставлена в течение пяти рабочих дней, полной учетной записи — в день подачи заявки. Если в личном кабинете подтверждены данные о несовершеннолетних детях, доступ к их медкартам предоставляется в проактивном режиме.

