Ракова: Колледжи Москвы и работодатели совместно готовят специалистов в сфере гостеприимства

Директор по персоналу ресторанного дома Вера Макова отметила, в свою очередь, взаимную выгоду от сотрудничества работодателей с колледжами. Студент после прохождения учёбы знает не только теорию, но и практику, освоив её на всех возможных видах предприятий общественного питания. Это повышает его востребованность у работодателей и позволяет за более короткое время адаптироваться к их условиям.

В проекте принимают участие учащиеся Первого Московского Образовательного Комплекса, Пищевого колледжа № 33, Московских образовательного комплекса им. Виктора Талалихина, колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». С теми, кто зарекомендует себя на хорошем счету, предприятия ресторанного дома заключат целевые договоры для гарантированного трудоустройства. Студенты также будут получать стипендию.

Кроме того, предполагается стажировка преподавателей и на площадках компании с целью повышения квалификации и усваивания навыков работы в реальном бизнесе.

