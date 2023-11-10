Ракова: Колледжи Москвы и работодатели совместно готовят специалистов в сфере гостеприимства

Свыше 500 учащихся четырёх колледжей российской столицы на практике ознакомятся с разными направления гастрономической культуры в заведениях ресторанного дома Maison Dellos при участии опытных наставников. Такую программу обучения анонсировала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что с этого года город решил преобразовать подход к среднему профессионального образованию. Более 70% учебного процесса составляют практические занятия. Это обеспечивается за счёт сотрудничества с крупнейшими работодателями мегаполиса.

Maison Dellos предоставляет студентам различные направления построения карьеры, даёт возможность работать в своих флагманских ресторанах. Практику там проходят те, кто обучаются по профессиям и специальностям - «повар, кондитер», «поварское и кондитерское дело».

Студенты получают практические навыки командной работы, организации рабочего процесса, соблюдению высоких стандартов обслуживания клиентов. Юноши и девушки развивают кулинарные техники, творческий подход к приготовлению блюд.

Кулинарные мастер-классы и встречи с работодателями прошли для будущих поваров в столице

Директор по персоналу ресторанного дома Вера Макова отметила, в свою очередь, взаимную выгоду от сотрудничества работодателей с колледжами. Студент после прохождения учёбы знает не только теорию, но и практику, освоив её на всех возможных видах предприятий общественного питания. Это повышает его востребованность у работодателей и позволяет за более короткое время адаптироваться к их условиям.

В проекте принимают участие учащиеся Первого Московского Образовательного Комплекса, Пищевого колледжа № 33, Московских образовательного комплекса им. Виктора Талалихина, колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». С теми, кто зарекомендует себя на хорошем счету, предприятия ресторанного дома заключат целевые договоры для гарантированного трудоустройства. Студенты также будут получать стипендию.

Кроме того, предполагается стажировка преподавателей и на площадках компании с целью повышения квалификации и усваивания навыков работы в реальном бизнесе.

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Фото: mos.ru
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