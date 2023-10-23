Кулинарные мастер-классы и встречи с работодателями прошли для будущих поваров в столице

По ее словам, сейчас на поварских специальностях обучаются более 7000 москвичей. При этом 70% времени студенты проводят за освоением и отработкой навыков и применяют их на практике уже с первого курса. Их учат работе с сезонными и локальными продуктами, применять при приготовлении блюд современные технологии, использовать методы бережливого производства и соблюдать требования безопасности по принятой в 160 странах мира международной системе. Ракова подчеркнула, что такая практическая подготовка доступна лишь студентам московских колледжей.

Усовершенствовать свои навыки будущие повара, кондитеры и пекари могут в более чем 50 мастерских и лабораториях, оборудованных современной техникой, и на предприятиях 35 основных работодателей-партнеров, подчеркнула вице-мэр. Она добавила, что свыше 5000 студентов поварских направлений пройдут практику в этом учебном году.

Отмечается, что мастер-классы проводили представители ресторанов и кафе «Кофемания», «IL Патио», «Пушкин» и других. Учащиеся приготовили на занятиях холодные закуски, горячие блюда и элитные десерты, испекли яблочный пирог, багеты с томатом и зеленью, а также приготовили капучино, латте, раф и другие кофейные напитки с профессиональным бариста. Также студенты смогли попробовать свои силы на оборудовании, применяемом в ресторанах высокой кухни, в частности, сделали эмульсии из различных ингредиентов при помощи ультразвукового гомогенизатора.

На поварском турнире ребята соревновались в приготовлении пиццы. Они приготовили тесто нескольких видов и самостоятельно выбрали начинку и соус. В конце мероприятия шеф-повар продегустировал получившиеся блюда и выбрал лучшую пиццу. Все участники получили профессиональными подарками от партнера — необычные ингредиенты и соусы для будущих кулинарных шедевров.

Кроме того, мастер-класс провел выпускник Первого Московского Образовательного комплекса, су-шеф ресторана «Selfie» Михаил Иванов. Под его руководством учащиеся приготовили куриный рулет при низких температурах и гарнир из цветной капусты в виде пюре и слайсов, маринованных в зеленом масле. Также студенты отработали навыки приготовления интересных подливок из простых продуктов.

Участники также увидели презентацию отеля «Метрополь» и приняли участие в поварском квизе, на котором отвечали на вопросы о кулинарии и ресторанном деле. Победу одержала группа первокурсников Первого Московского Образовательного Комплекса.

В яркой фотозоне можно было сделать красивые фото. Также учащиеся могли принять участие в круглом столе и пообщаться с выдающимися выпускниками профильных колледжей.

