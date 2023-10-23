Кулинарные мастер-классы и встречи с работодателями прошли для будущих поваров в столице
Повара ведущих кафе и ресторанов Москвы провели мастер-классы для студентов профильных учебных заведений на базе Первого московского образовательного комплекса. Также участники мероприятия получили возможность встретиться с работодателями отрасли и поучаствовать в поварском турнире. В семи практических мастер-классах приняли участие более чем 500 учащихся. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, сейчас на поварских специальностях обучаются более 7000 москвичей. При этом 70% времени студенты проводят за освоением и отработкой навыков и применяют их на практике уже с первого курса. Их учат работе с сезонными и локальными продуктами, применять при приготовлении блюд современные технологии, использовать методы бережливого производства и соблюдать требования безопасности по принятой в 160 странах мира международной системе. Ракова подчеркнула, что такая практическая подготовка доступна лишь студентам московских колледжей.
Усовершенствовать свои навыки будущие повара, кондитеры и пекари могут в более чем 50 мастерских и лабораториях, оборудованных современной техникой, и на предприятиях 35 основных работодателей-партнеров, подчеркнула вице-мэр. Она добавила, что свыше 5000 студентов поварских направлений пройдут практику в этом учебном году.
Отмечается, что мастер-классы проводили представители ресторанов и кафе «Кофемания», «IL Патио», «Пушкин» и других. Учащиеся приготовили на занятиях холодные закуски, горячие блюда и элитные десерты, испекли яблочный пирог, багеты с томатом и зеленью, а также приготовили капучино, латте, раф и другие кофейные напитки с профессиональным бариста. Также студенты смогли попробовать свои силы на оборудовании, применяемом в ресторанах высокой кухни, в частности, сделали эмульсии из различных ингредиентов при помощи ультразвукового гомогенизатора.
На поварском турнире ребята соревновались в приготовлении пиццы. Они приготовили тесто нескольких видов и самостоятельно выбрали начинку и соус. В конце мероприятия шеф-повар продегустировал получившиеся блюда и выбрал лучшую пиццу. Все участники получили профессиональными подарками от партнера — необычные ингредиенты и соусы для будущих кулинарных шедевров.
Кроме того, мастер-класс провел выпускник Первого Московского Образовательного комплекса, су-шеф ресторана «Selfie» Михаил Иванов. Под его руководством учащиеся приготовили куриный рулет при низких температурах и гарнир из цветной капусты в виде пюре и слайсов, маринованных в зеленом масле. Также студенты отработали навыки приготовления интересных подливок из простых продуктов.
Участники также увидели презентацию отеля «Метрополь» и приняли участие в поварском квизе, на котором отвечали на вопросы о кулинарии и ресторанном деле. Победу одержала группа первокурсников Первого Московского Образовательного Комплекса.
В яркой фотозоне можно было сделать красивые фото. Также учащиеся могли принять участие в круглом столе и пообщаться с выдающимися выпускниками профильных колледжей.
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