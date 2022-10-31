Ракова: Каждый второй соискатель при поддержке московской службы занятости находит работу

Она напомнила, что 30 октября отмечается день рождения московской службы занятости. Ракова отметила, что она получила новый импульс к развитию, прошла через масштабную трансформацию и стала многофункциональным хабом, взяв на вооружение лучшие HR-практики и комплексный подход к трудоустройству.

«Уже на протяжении нескольких лет в Москве каждый второй соискатель, обратившийся к нам за поддержкой, успешно находит работу», - сказала заммэра и подчеркнула, что служба занятости является крупнейшим государственным кадровым оператором, который является флагманом отрасли и задает стандарты для региональных служб занятости.

Кроме того, Ракова добавила, что на сегодняшний день около 60% соискателей находят работу благодаря центру «Моя работа», при этом каждый год продолжительность поиска сокращается.

