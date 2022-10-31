Ракова: Каждый второй соискатель при поддержке московской службы занятости находит работу
За последние четыре года московской службе занятости удалось трудоустроить более 440 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что 30 октября отмечается день рождения московской службы занятости. Ракова отметила, что она получила новый импульс к развитию, прошла через масштабную трансформацию и стала многофункциональным хабом, взяв на вооружение лучшие HR-практики и комплексный подход к трудоустройству.
«Уже на протяжении нескольких лет в Москве каждый второй соискатель, обратившийся к нам за поддержкой, успешно находит работу», - сказала заммэра и подчеркнула, что служба занятости является крупнейшим государственным кадровым оператором, который является флагманом отрасли и задает стандарты для региональных служб занятости.
Кроме того, Ракова добавила, что на сегодняшний день около 60% соискателей находят работу благодаря центру «Моя работа», при этом каждый год продолжительность поиска сокращается.
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