Ракова: Известные психологи научат столичных выпускников не переживать из-за ЕГЭ
В Москве пройдет цикл открытых бесплатных лекций с известными психологами и учеными для поддержки выпускников во время подготовки к ЕГЭ, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Так, первая лекция пройдет в Московском дворце пионеров 14 мая. Ее спикером станет психолог Ирина Ковалева, а модератором — комик и резидент шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили.
Следующая встреча пройдет 19 мая в центре современного искусства «Винзавод». Экспертом выступит психолог и блогер Лариса Суркова, а модератором — блогер и актер Роман Каграманов.
26 мая в амфитеатре парка «Зарядье» лекцию проведет психолог и автор книг Михаил Лабковский.
В программе психологической поддержки для одиннадцатиклассников перед ЕГЭ в Москве в прошлом году уже приняли участие более 100 тысяч человек.
Программа включала в себя цикл лекций от известных психологов страны, специалистов по работе со стрессом. Они проходят онлайн и офлайн.
Ракова отметила, что лекции проходили на крупных площадках города с онлайн-трансляцией в прямом эфире. По словам Раковой, на лекции также были приглашены популярные блогеры, артисты и шоумены. Заммэра подчеркнула, что участниками лекций стали более четырех тысяч человек, а онлайн-трансляции посмотрели свыше четырехсот тысяч человек.
Таким образом, программу психологической поддержки школьников организовали в Москве в рамках нового формата обучения с акцентом на подготовке к Единому государственному экзамену в школах. Одни из лучших педагогов города и выпускников прошлых лет записали для учеников свыше 500 видеороликов с разборами заданий и советами.
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