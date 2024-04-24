Ракова: Известные психологи научат столичных выпускников не переживать из-за ЕГЭ

Следующая встреча пройдет 19 мая в центре современного искусства «Винзавод». Экспертом выступит психолог и блогер Лариса Суркова, а модератором — блогер и актер Роман Каграманов.

26 мая в амфитеатре парка «Зарядье» лекцию проведет психолог и автор книг Михаил Лабковский.

В программе психологической поддержки для одиннадцатиклассников перед ЕГЭ в Москве в прошлом году уже приняли участие более 100 тысяч человек.

Программа включала в себя цикл лекций от известных психологов страны, специалистов по работе со стрессом. Они проходят онлайн и офлайн.

Ракова отметила, что лекции проходили на крупных площадках города с онлайн-трансляцией в прямом эфире. По словам Раковой, на лекции также были приглашены популярные блогеры, артисты и шоумены. Заммэра подчеркнула, что участниками лекций стали более четырех тысяч человек, а онлайн-трансляции посмотрели свыше четырехсот тысяч человек.

Таким образом, программу психологической поддержки школьников организовали в Москве в рамках нового формата обучения с акцентом на подготовке к Единому государственному экзамену в школах. Одни из лучших педагогов города и выпускников прошлых лет записали для учеников свыше 500 видеороликов с разборами заданий и советами.

