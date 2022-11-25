Ракова: Городские социальные выплаты семьям с детьми в 2023 году вырастут на 10%
Возможности российской столицы в плане поддержки женщин с детьми значительно увеличились в последние годы. Это отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье осени.
Ракова напомнила, в частности, об индексации выплат, новых проектах помощи, открытии специализированных профильных учреждений. Согласно данным мэрии, сейчас в столице РФ проживают более 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают около 2,2 миллиона детей.
«В 2023 году городские социальные выплаты семьям с детьми вырастут на 10%. Однако речь идёт не только о материальной стороне. Комплексная поддержка включает юридическую и психологическую помощь, помощь в поиске работы, выстраивании карьеры москвичками. Которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и после него», - подчеркнула заммэра.
Анастасии Ракова особо обратила внимание на то, что в Москве создаются особые условия для поддержки в том числе многодетных семей. Такими в столице считаются те, в которых воспитываются трое и более детей — в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы.
Число многодетных семей в мегаполисе с 2010 года выросло втрое – до 200 тысяч. В общей сложности в них воспитываются почти полмиллиона детей. Положительная динамика объясняется комплексной поддержкой родительства и детства на каждом этапе жизни семьи: от ожидания ребёнка до помощи в разрешении семейных конфликтов. Успешные многодетные семьи, в которых воспитываются от пяти и больше детей, город отдельно отмечает почетным знаком «Родительская слава».
Среди прочего, в Москве около 325 тысяч человек получают продукты в молочно-раздаточных пунктах в качестве одной из мер социальной поддержки семей. До нового года предполагается отремонтировать более 20 молочно-раздаточных пунктов и привести их к единому стандарту. Кроме того, в городе продолжается выполнение масштабной программы по реконструкции поликлиник по новому московскому стандарту.
Жены мужчин – москвичей, призванных в армию по мобилизации, имеют возможность обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных за содействием в устройстве детей в школу или сад, за оформлением бесплатных кружков и секций, бесплатного горячего питания. Также в Центре, в частности, можно получить психологическую и юридическую консультацию, обратиться за надомным или стационарным обслуживанием для пожилых родственников, за медицинской помощью, переобучением или содействием в трудоустройстве.
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