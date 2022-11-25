Ракова: Городские социальные выплаты семьям с детьми в 2023 году вырастут на 10%

Возможности российской столицы в плане поддержки женщин с детьми значительно увеличились в последние годы. Это отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье осени.

Ракова напомнила, в частности, об индексации выплат, новых проектах помощи, открытии специализированных профильных учреждений. Согласно данным мэрии, сейчас в столице РФ проживают более 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают около 2,2 миллиона детей.

«В 2023 году городские социальные выплаты семьям с детьми вырастут на 10%. Однако речь идёт не только о материальной стороне. Комплексная поддержка включает юридическую и психологическую помощь, помощь в поиске работы, выстраивании карьеры москвичками. Которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и после него», - подчеркнула заммэра.

Анастасии Ракова особо обратила внимание на то, что в Москве создаются особые условия для поддержки в том числе многодетных семей. Такими в столице считаются те, в которых воспитываются трое и более детей — в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы.