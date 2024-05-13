Ракова: Две трети девятиклассников, пройдя профориентацию, выбирают колледж

Она отметила, что программа профориентации для учащихся 9-х классов, которая была запущена в ноябре 2023 года, показала большой интерес школьников к среднему профессиональному образованию. По словам Раковой, почти за шесть месяцев школьники посетили более тысячи профессиональных проб в колледжах и свыше 150 ведущих предприятий столицы, а также проходили онлайн-тестирование на передовых платформах и встречались с успешными студентами.

Заммэра подчеркнула, что всего профтестирование прошли свыше 53 тысяч девятиклассников, более 65% из них выбрали специальность и планируют летом поступать в колледж. Самыми популярными сферами стали, в частности, информационные технологии, креативные индустрии, гостеприимство и промышленность.

