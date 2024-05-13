Ракова: Две трети девятиклассников, пройдя профориентацию, выбирают колледж
Девятиклассники московских школ прошли программу комплексной профориентации, том числе свыше 50 тысяч школьников прошли профессиональное тестирование и две трети из них планируют поступать в колледж. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что программа профориентации для учащихся 9-х классов, которая была запущена в ноябре 2023 года, показала большой интерес школьников к среднему профессиональному образованию. По словам Раковой, почти за шесть месяцев школьники посетили более тысячи профессиональных проб в колледжах и свыше 150 ведущих предприятий столицы, а также проходили онлайн-тестирование на передовых платформах и встречались с успешными студентами.
Заммэра подчеркнула, что всего профтестирование прошли свыше 53 тысяч девятиклассников, более 65% из них выбрали специальность и планируют летом поступать в колледж. Самыми популярными сферами стали, в частности, информационные технологии, креативные индустрии, гостеприимство и промышленность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru