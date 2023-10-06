Ракова: для пациентов с онкологией провели более 125 тысяч телемедицинских консультаций

По её словам, благодаря сервису пациентам не нужно посещать медучреждения, что позволяет экономить время, а также освободить часы для очных приёмов тех больных, которым это необходимо.

Она указала, что с помощью телемедицинского сервиса врачи могут дистанционно продлить пациенту действующий электронный рецепт на ряд онкологических и гематологических лекарственных препаратов, а также проинформировать его о принятом на онкоконсилиуме врачебном решении, например, для направления на госпитализацию или лучевую терапию.

«На сегодняшний день врачи провели уже более 98 тысяч дистанционных консультаций по продлению рецепта, около 24 тысяч пациентов уведомили об итогах онкоконсилиумов и ещё около трёх тысяч человек оповестили о результатах гистологических исследований», — рассказала заммэра.

Ранее Ракова заявила, что около шести млн москвичей уже могут получить медицинскую помощь в поликлиниках, реконструированных по новому московскому стандарту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

