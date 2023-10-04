Ракова рассказала о старте работы пятого комплексного сервиса ИИ

В Москве начал работу пятый комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Задача алгоритма – находить на одном изображении компьютерной томографии признаки шести патологии, по три из которых московские врачи ранее не применяли искусственный интеллект: мочекаменная болезнь, новообразования печени и почек.

«Ключевое преимущество комплексного сервиса состоит в том, что искусственный интеллект обратит внимание врача даже на те патологии, которые не являются предметом обследования», - уточнила Ракова.

Она добавила, что новый комплексный сервис является первым для поиска шести заболеваний брюшной полости, остальные работают по выявлению патологий органов грудной клетки

