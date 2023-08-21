Ракова: Больше половины родителей получают свидетельство о рождении сразу в роддомах

В Москве в 2022 году больше половины родителей получили свидетельство о рождении ребенка сразу в роддомах, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас в столичных роддомах работают около 100 сотрудников центров госуслуг, которые регистрируют рождение ребенка. Также сразу в роддоме можно подать документы на отдельные социальные выплаты, что сэкономит время родителей.

Также для получения свидетельства о рождении в роддоме родители могут обратиться в ближайший офис госуслуг. В роддомах Москвы специалисты помогут с предоставлением полного доступа к личному кабинету на портале.

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Ракова также сообщила, что летом 2022 года все столичные детские поликлиники перешли на ведение исключительно электронных медкарт. По ее словам, благодаря этому освободились огромные площади картохранилищ, вместо которых будут созданы комнаты профессионального роста, где медики смогут проводить тренинги и актуализировать свои знания. Такие комнаты уже оборудованы в пяти детских поликлиниках, в их оснащение входят компьютеры с доступом к научным базам и профессиональной литературе. В тех зданиях детских поликлиник, где сейчас идет капремонт, были предусмотрены такие комнаты на стадии проекта.

Она добавила, что на электронные медкарты планируется перевести и взрослые поликлиники, в итоге в них также появятся такие пространства.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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