Ракова: Больше половины родителей получают свидетельство о рождении сразу в роддомах

В Москве в 2022 году больше половины родителей получили свидетельство о рождении ребенка сразу в роддомах, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас в столичных роддомах работают около 100 сотрудников центров госуслуг, которые регистрируют рождение ребенка. Также сразу в роддоме можно подать документы на отдельные социальные выплаты, что сэкономит время родителей.

Также для получения свидетельства о рождении в роддоме родители могут обратиться в ближайший офис госуслуг. В роддомах Москвы специалисты помогут с предоставлением полного доступа к личному кабинету на портале.