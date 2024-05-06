Более 90% выпускников предпрофклассов поступили в вуз по специальности
Свыше 90% выпускников предпрофессиональных классов Москвы поступили в профильные институты, причем чаще всего в те, где они проходили подготовку. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Московские предпрофессиональные классы дают ученикам максимально подробный взгляд на будущую профессию и комплексное знакомство с особенностями работы в разных отраслях. Поэтому при выборе вузов у ребят не возникает сомнений, куда поступать», - отметила заммэра.
Самыми популярными у учеников предпрофильных классов стали: МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Финансовый университет при правительстве России, НИУ МЭИ и Сеченовский Университет. Уточняется, что в эти институты поступило более 25% всех выпускников.
Ученики предпрофклассов за два года смогли получить первые знания и навыки для будущей профессиональной деятельности, ознакомились с будущими вузами и потенциальными работодателями, а некоторые даже получили первые специальности в колледжах, сообщила она.
Ранее Ракова рассказала, что в Москве 200 педагогов из 33 колледжей в 2024 году пройдут обучение в области искусственного интеллекта на базе школы цифровых технологий Сбера — «Школы 21», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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