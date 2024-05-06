Более 90% выпускников предпрофклассов поступили в вуз по специальности

Свыше 90% выпускников предпрофессиональных классов Москвы поступили в профильные институты, причем чаще всего в те, где они проходили подготовку. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Московские предпрофессиональные классы дают ученикам максимально подробный взгляд на будущую профессию и комплексное знакомство с особенностями работы в разных отраслях. Поэтому при выборе вузов у ребят не возникает сомнений, куда поступать», - отметила заммэра.