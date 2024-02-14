Ракова: Более 700 документов ученых и деятелей культуры изучили школьники в новом архивном проекте
Школьники и студенты колледжей Москвы изучили свыше 200 документов известных студентов и преподавателей Императорского Московского университета, занимавшихся естественными и математическими науками, в рамках проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, в проекте ребята знакомятся с историей Москвы через биографии известных людей, примеряя на себя роль настоящих исследователей.
«Учащиеся изучают исторические факты о том времени, исследуют почерки тех, кто жил более 100 лет назад, презентуют свои результаты друг другу и специалистам Главархива. В рамках этого потока ребята изучили более 200 документов известных студентов и преподавателей. Итогом каждого потока проекта становится включение в реестр уникальных документов Москвы части материалов, с которыми работали школьники», — подчеркнула Ракова.
В число документов вошли студенческие дела Александра Ферсмана, Георгия Габричевского, Николая Жуковского, Сергей Вавилова, Сергея Обручева. За три потока школьники изучили свыше 700 документов отечественных ученых. Кроме того, в рамках третьего потока ученики изучили студенческие дела родоначальника научной школы в агрономической химии Дмитрия Прянишникова, химика-органика Александра Несмеянова, одного из родоначальников аэромеханики и аэродинамики Сергея Чаплыгина, физика-теоретика Игоря Тамма, создателя биологической океанологии в стране Льва Зенкевича, физика и философа Николая Умова.
Также участники проекта познакомились с архивом изнутри, хранением и реставрацией документов. Занятия для учащихся проводила главный хранитель Главархива столицы. Итоги работы ученики представили на защите проектов, при этом тезисы из их докладов будут использованы специалистами для включения некоторых документов в реестр уникальных. По результатам двух потоков проекта эксперты признали уникальными документы Ивана Сеченова, Николая Склифосовского, Николая Пирогова, Евгения Вахтангова, Александра Островского, Василия Кандинского.
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